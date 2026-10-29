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Türk Yıldızları 29 Ekim'de Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı. Uçuşu ilgiyle izleyen vatandaşlar, görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, dün Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere başkent semalarında prova uçuşu gerçekleştirmişti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı.

Uçuşu ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü aldı.

Kaynak: AA
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