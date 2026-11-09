TRT, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Anıtkabir törenini canlı yayınlayacak

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TRT, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde özel yayınlar yapacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün liderliğini, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihi mücadeleyi ve gelecek nesillere bıraktığı eşsiz mirası konu alan programlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Anıtkabir'de düzenlenecek tören saat 08.45'ten itibaren TRT 1, TRT Avaz ve TRT Türk'te canlı yayınlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinin ardından Ankara'da meclis kurma çalışmalarını konu alan "Ya İstiklal ya Ölüm" dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. Ardından "Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938" belgeseli yayınlanacak.

Tarihe ışık tutan özel içerikler

TRT 2 ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ve Cumhuriyet tarihine ışık tutan özel içerikleri gün boyu izleyiciyle buluşturacak.

TRT Belgesel'de saat 09.05'te yayınlanacak "Yüzyılımdaki Cumhuriyet", Cumhuriyet'e tanıklık eden kişilerden alınan emanetler üzerinden bir keşif yolculuğu sunacak.

Saat 21.00'de yayınlanacak "Karadeniz Vapuru" belgeseli ise 1926'da, 12 ülkede 16 şehri ziyaret ederek Türkiye'yi tanıtan geminin hikayesini arşiv belgeleri ve canlandırmalar eşliğinde izleyiciye aktaracak.

TRT Müzik'te ise Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirileceği "Atatürk'ün Şarkıları" programı saat 09.05'te yayınlanacak.

Atatürk'ün son yolculuğunu ve onu kaybeden bir ulusun derin yasını anlatan "10 Kasım Belgeseli" ise saat 14.50'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların ve doğduğu toprakların ezgilerinin TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçıları tarafından seslendirileceği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Konseri" ise saat 15.30'da TRT Türk ekranlarında yayınlanacak.

Yapay zeka destekli animasyon

TRT EBA'da, Atatürk'ün ölüm haberinin duyulmasından cenaze törenine uzanan süreç tarihi görüntüler ve bilinmeyen ayrıntılarla "Tarihin Ruhu" programında ele alınacak.

Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvar ise saat 15.30'da "Ezgiler" programıyla izleyiciyle buluşacak. Son olarak "Ben Atatürk'ü Gördüm" saat 23.45'te TRT EBA ekranlarında olacak.

İzleyicilere 10 Kasım 1938'e uzanan tarihi bir yolculuk sunacak "Genç Takvim" ise saat 08.30'da TRT Genç'te yayınlanacak. Saat 10.30'da ekrana gelecek "Atatürk'ün İzinde" ise Atatürk'ün vefat sürecini arşiv görüntüleri ve yapay zeka destekli animasyonlarla ele alacak.

TRT Radyolarında 10 Kasım özel yayın seçkisi

TRT Radyoları da Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde farklı yönleriyle anmak ve anlatmak amacıyla hazırladığı özel içerikleri gün boyunca dinleyicilerle buluşturacak.

"Dünyayı Değiştiren Savaşlar" saat 14.02'de, "Aklımda Kalan Satırlar" ise saat 14.27'de TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

TRT TSR'de ise saat 09.05'te "Türkiye'nin Değerleri", 09.25'te "Ata'nın Huzurunda" ve 10.05'te "Memleket Treni" programları yayınlanacak.

TRT Bölge Radyoları da sevilen programlarıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel canlı yayınlar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA