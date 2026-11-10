Tim Cook kimdir? Apple'ın eski CEO'su Türkiye'de nereleri gezdi?

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Tim Cook, 66 yaşına girdikten bir hafta sonra Türkiye'ye geldi. Apple'ın yönetim kurulu başkanı 8 Kasım 2026 pazar günü İstanbul'daydı, ertesi gün Ankara'ya geçti.

Ziyaret, Cook'un CEO'luğu bırakmasından iki ay sonra geldi. Apple aynı günlerde Türkiye'de beş yeni Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy kurulacağını duyurdu.

TİM COOK TÜRKİYE'DE NERELERİ ZİYARET ETTİ?

Tim Cook, Türkiye programına 8 Kasım'da İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezerek başladı. Çarşıdaki turunu içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte paylaştı ve bu "olağanüstü ülkeyi" ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu yazdı. Aynı gün Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasına gidip çalışanlarla görüştü.

İstanbul'daki son durağı Les Benjamins'in "Yerden Göğe" etkinliğiydi. Cook burada markanın kurucusu Bünyamin Aydın ile Kapadokya defilesinin hazırlıklarını konuştu. Aydın koleksiyonun bir bölümünü, üç sıcak hava balonu dahil, iPad Pro ile tasarlamıştı.

Cook 9 Kasım'da Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını paylaşırken Atatürk'ü Anma Günü öncesinde saygılarını sunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu yazdı.

TİM COOK HÂLÂ APPLE'IN CEO'SU MU?

Hayır, Tim Cook artık Apple'ın CEO'su değil. Şirket 20 Nisan 2026'da Cook'un görevi bırakacağını açıkladı, devir 1 Eylül 2026'da tamamlandı. Yerine donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus geçti. Cook şirkette yönetim kurulu başkanı olarak kaldı.

TİM COOK KİMDİR?

Tim Cook, Steve Jobs'un ardından 24 Ağustos 2011'de Apple'ın başına geçen ve şirketi 15 yıl yöneten Amerikalı yöneticidir. Tam adı Timothy Donald Cook.

Alabama'nın Robertsdale kasabasında büyüdü, liseyi 1978'de sınıf ikincisi olarak bitirdi. 1982'de Auburn Üniversitesi'nden endüstri mühendisi olarak mezun oldu, 1988'de Duke Üniversitesi'nde MBA yaptı. 2014'te eşcinsel olduğunu Bloomberg Businessweek'e yazdığı bir yazıyla açıkladı. Bunu kamuoyu önünde söyleyen ilk Fortune 500 CEO'su oldu.

TİM COOK KAÇ YAŞINDA?

Tim Cook 66 yaşında. 1 Kasım 1960'ta ABD'nin Alabama eyaletinde doğdu.

TİM COOK APPLE'DAN ÖNCE HANGİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞTI?

Tim Cook, Apple'dan önce IBM, Intelligent Electronics ve Compaq'ta çalıştı. IBM'in kişisel bilgisayar bölümünde yaklaşık 12 yıl kaldı ve orada Kuzey Amerika dağıtım direktörlüğüne kadar yükseldi. Ardından Intelligent Electronics'in bilgisayar satış bölümünde operasyon şefi oldu.

1997'de Compaq'a kurumsal malzemeden sorumlu başkan yardımcısı olarak geçti, ama orada altı ay kadar kaldı. 1998'de Apple'a dünya operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak katıldı. 2005'te operasyon direktörü (COO) oldu, Jobs'un istifasıyla da CEO koltuğuna oturdu.