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Başkentte Anıtkabir, 10 Kasım'da gece ışıkları altında görüntülendi

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Başkentte Anıtkabir, 10 Kasım'da gece ışıkları altında görüntülendi
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Başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'in gece görünümü fotoğraflandı. Işıklandırılan Anıtkabir'de Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler ve nöbet tutan askerler de objektiflere yansıdı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 88'inci yıldönümü olan 10 Kasım'da gece ışıkları altında görüntülendi.

Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'in gece görünümü fotoğraflandı. Işıklandırılan Anıtkabir'de, Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler ve nöbet tutan askerler de objektiflere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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