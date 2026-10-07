Haberler

Frankfurt'tan patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a Özgür Özel rozet taktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Frankfurt'tan patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a Özgür Özel rozet taktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Frankfurt'tan 'Çocuklar için 4 bin 500 kilometre' sloganıyla patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı. Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, rozet takma anını sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Frankfurt kentinden "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla patenleriyle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i; Avustralya Victoria Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Ilgın Köken, Bursa sanayicilerimizden Ertuğrul Kaplan ve sporcu Murat Sağlam ile birlikte ziyaret ettik. Almanya'nın Frankfurt kentinden "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla patenleriyle yola çıkarak Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozetini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel taktı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı