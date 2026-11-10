Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GÜNDEM ÖZETİNE

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma törenine katılacak.

(Ankara/08.30/11.00)

Kaynak: AA
Şenol Güneş, TFF'den A Milli Takım için teklif aldı mı? Yanıt verdi

''A Milli Takım için teklif geldi mi?'' sorusuna açık açık yanıt verdi
Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor

Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden18

Tahliye olan Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Divriği Ulu Camii'nde ortaya çıkan insan silüeti için çarpıcı yorum: Gizli bir aşkın yansıması olabilir

Ulu Camii'nin tavanında beliren yüz! Gizli bir aşkın izi mi?
Malumun ilanı gerçekleşti! Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi söyledi

Malumun ilanı gerçekleşti! Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi söyledi
Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi12

Emekli maaşında bomba iddia! 35 bin TL rakamı masada
Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'ndan ikinci kez affını istedi

Hayranları üzgün! Milli Takım'a ikinci kez gitmeme kararı aldı