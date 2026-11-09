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Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar yarın 01.00'den itibaren trafiğe kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için yarın Anıtkabir'de tören düzenleneceğini ve bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 01.00'den program sona erene kadar GMK Bulvarı, Anıt Caddesi ve çevredeki bazı cadde ile varyantlar kapalı kalacak.

Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla yarın Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yarın saat 01.00'den itibaren, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Turgut Reis Caddesi'nin tamamı ile Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantları, ayrıca Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü program sona erene kadar kapalı kalacak.

Kaynak: AA
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