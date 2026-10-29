Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde Bahçeli ile Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süre sohbet etti.

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği görüntüler kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı