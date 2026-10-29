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Cumhuriyet'in 103. yılında Anıtkabir'de Ümit Özdağ hukuk devleti uyarısı yaptı

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Cumhuriyet'in 103. yılında Anıtkabir'de Ümit Özdağ hukuk devleti uyarısı yaptı Haber Videosunu İzle
Cumhuriyet'in 103. yılında Anıtkabir'de Ümit Özdağ hukuk devleti uyarısı yaptı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, 103. yıl dönümünde, yaşanan zorluklara rağmen Cumhuriyet'in güçlü geleceğinden emin olduğunu ve hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasını aşacağını söyledi.

Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Can KILINÇ - Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, "Cumhuriyet'in güçlü ve müreffeh geleceğinden bugün yaşanan zorluklara rağmen de eminiz. Bu zorlukları aşacak Türkiye. Hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasını aşacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Akdeniz Caddesi'nden yürüyerek Anıtkabir'e geçen Özdağ, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 103'ncü yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii şanla, şerefle, onurla, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Cumhuriyet'in güçlü ve müreffeh geleceğinden bugün yaşanan zorluklara rağmen de eminiz. Bu zorlukları aşacak Türkiye. Hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasını aşacak. Büyük ekonomik buhranı ve yolsuzlukları elbet aşacak.

İnşallah Mustafa Kemal'in bize vadettiği çağdaş uygarlık seviyesini aşmış, zengin, güçlü bir Türkiye'ye doğru güvenle yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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