Atatürk'ün 'naaşı mumyalandı mı' iddiasına formüllü yanıt

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Anıtkabir'in açılışının 60'ıncı yılı dolayısıyla Anıtkabir Komutanlığı tarafından “Etnografya'dan Anıtkabir'e 60'ıncı yıl etkinlikleri” düzenlendi. Etkinlikler kapsamında hazırlanan “Sonsuz Yolculuk, Dolmabahçe'den Anıtkabir'e” adlı kitapta Atatürk'ün veda günü, cenaze töreni ve naaşının Anıtkabir'e nakline ilişkin fotoğraf ve bilgiler paylaşıldı. Eserde ayrıca Atatürk'ün tahnit işlemine ilişkin rapor ile kullanılan solüsyonun içeriğine de yer verildi.

ANITKABİR'İN 60'INCI YILINDA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Anıtkabir'in açılışının 60'ıncı yılı kapsamında Anıtkabir Komutanlığı tarafından özel bir program hazırlandı. Program çerçevesinde 10 Kasım'da düzenlenecek resmi törende, 1953 yılında olduğu gibi izciler ve seğmenler de görev alacak. Mozole binasına ise 60 yıl öncesindeki gibi devasa Türk bayrağı asılacak.

Etkinlikler kapsamında Anıtkabir Komutanlığı tarafından “Sonsuz Yolculuk, Dolmabahçe'den Anıtkabir'e” adlı kitap hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak hazırlanan eserde Atatürk'ün veda günü, ölüm raporu, vasiyeti, cenaze töreni, naaşının Anıtkabir'e nakli ve Türk basınında yas gibi konular fotoğraflarla ele alındı.

Kitabın giriş bölümünde Anıtkabir Komutanlığının sunuş yazısı da yer aldı. Sunuşta şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli okuyucular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 75 yıl, geçici kabri Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e aziz naaşının nakli üzerinden 60 yıl geçti.

Yüce Türk milletinin ebedi istirahatgah olarak ona layık gördüğü bu değerli abidenin Anıtkabir'in açılışının 60'ıncı yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan bu eser, Atatürk'e olan şükran borcumuzun bir ifadesidir.

İnanıyoruz ki bağrından çıktığı büyük Türk milleti yüreğinde taşıdığı sevgisiyle eşsiz liderini hiç unutmayacak ve manevi mirasına daima sahip çıkacaktır."

Atatürk'ün bir fotoğrafının da bulunduğu kitapta, büyük önderin Afet İnan'a söylediği şu sözlere yer verildi:

"Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim. Her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev, ocaklı bir oda...Memleketimizde güzel ormanlık yerler de var. Söyle bakayım, senin bildiğin bir orman var mı? Evet, evet hemen çekip gidelim ormanlara, hele ben bir iyi olayım da..."

Eserde ayrıca Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihe ait takvim yaprağı da paylaşıldı.

ATATÜRK'ÜN TAHNİT İŞLEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri, Atatürk'ün naaşına uygulanan tahnit işlemi oldu. Anıtkabir Komutanlığı, Atatürk'ün naaşının mumyalandığı iddialarına ilişkin tahnit işlemine dair bilgileri de eserde paylaştı. Bu bölümde Atatürk'ün el ve yüz maskının fotoğraflarının yanı sıra işlemin nasıl gerçekleştirildiği, kimlerin görev aldığı ve kullanılan solüsyonun içeriği anlatıldı.

Kitapta tahnit işlemine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Atatürk'ün ölümünden hemen sonra İstanbul Hıfzıssıhha Müzesi Müdürü Doktor Nuri Hakkı Aktansel tarafından Atatürk'ün yüzünün ve sağ elinin maskı yapılmıştır. Bu mulajlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kasalarında saklanmış, daha sonra Anıtkabir'e verilmiştir. Yüce önder Atatürk'ün 10 Kasım Perşembe günü saat 09.05'te ebediyete intikal etmesinin ardından naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda zamanın İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden olan Ordinaryus Profesör Şerafettin Yaltkaya'nın nezaretinde İslami usullere uygun yıkanmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Başbakan Celal Bayar'ın emriyle naaşa tahnit işlemi uygulanmıştır. Tahnit işlemi devrin ünlü doktorları Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter ve Prof. Dr. Mustafa Hayrullah Diker'in nezaretinde Gülhane Patolojik Anatomi hocası Prof. Dr. Lütfi Aksu ve ekibi tarafından yapılmıştır."

Tahnit işlemiyle ilgili tutanakta, Prof. Dr. Lütfi Aksu tarafından hazırlanan solüsyonun iki küçük şişeye doldurulduğu, şişelerin ağızlarının lehimlendiği ve Atatürk'ün kollarının arasına yerleştirildiği belirtildi. Tabut açıldığında şişelerin Prof. Dr. Kamile Mutlu tarafından alınarak Anıtkabir'e gönderildiği kaydedildi.

ATATÜRK'ÜN TAHNİT RAPORUNDA NELER YAZIYOR?

“Sonsuz Yolculuk, Dolmabahçe'den Anıtkabir'e” kitabında tahnit işlemi sırasında hazırlanan rapora da yer verildi. İşlemi gerçekleştiren heyetin isimlerinin bulunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Aşağıda isimleri bulunan tabipler Atatürk'ün defin merasimi yapılıncaya kadar naaşın muhafazası için aşağıda yazılı mahlul ile usulü dairesinde Gülhane Teşrihi Marazi Profesörü Doktor Lütfi Aksu tarafından tahnit yapılmasına karar verilmiş ve bu tahnit derekap yapılmıştır"

Raporda yer alan formüle göre tahnit işleminde kullanılan solüsyonun içeriği şöyle açıklandı:

200 gram formalin

Bir gram sublime

200 gram tuz

10 gram acide peheque

1000 gram su

Tahnit işlemi, 9-10 Kasım 1953'te büyük önderin naaşının Anıtkabir'e taşınması öncesinde tabut açılarak çözüldü. İşlem, Anatom Patalog Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu tarafından gerçekleştirildi.

ATATÜRK'ÜN NAAŞININ ANITKABİR'E NAKLİNE AİT FOTOĞRAFLAR DA KİTAPTA YER ALDI

Eserde, Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe'den Anıtkabir'e nakli sırasında düzenlenen törenlere ilişkin özel fotoğraflar da paylaşıldı. Kitabın son sayfasında ise Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte büyük önderin “Mesudum çünkü muvaffak oldum ” sözüne yer verildi.

ANITKABİR 9 YILDA TAMAMLANDI

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in inşası 9 yılda tamamlanabildi. Anıtkabir Projesi'nin belirlenmesi amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmayı, Türk mimarlar “25 numaralı” projeleriyle kazandı.

Dört defa değişikliğe uğrayan projede, Aslanlı Yol'un yerinde olması planlanan merdivenli yol kaldırıldı. 35 metre olacak ve iki kattan oluşacak mozole binası ise yapılan değişikliklerin ardından mevcut halini aldı. AA