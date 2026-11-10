Anıtkabir CANLI İZLE: Anıtkabir canlı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, 10 Kasım anma programları kapsamında Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı tören, haber kanallarının canlı yayınlarıyla ekranlara taşındı. Peki, Anıtkabir canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir?

ANITKABİR CANLI HANGİ KANALDA?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'de gerçekleştirilen resmi tören, televizyon kanallarının canlı yayınları aracılığıyla takip edilebiliyor. Haber kanalları, Anıtkabir'deki anma programını canlı olarak ekranlara taşıyor. İzleyiciler, haber kanallarının televizyon yayınlarından veya internet sitelerindeki canlı yayın bölümlerinden töreni takip edebiliyor.

ANMA PROGRAMININ İLK ADRESİ ANITKABİR OLDU

Başkent Ankara'daki 10 Kasım anma programları, her yıl olduğu gibi devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir'deki resmi tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88’inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyetini 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

SAAT 09.05'TE TÜRKİYE GENELİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Türkiye genelinde sirenler çaldı. Vatandaşlar, Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK YÜKSEK KURUMUNDAKİ TÖRENE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna geçti. Erdoğan, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

ANITKABİR HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Anıtkabir'deki devlet töreninin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, Atatürk'ü kabri başında anmak isteyen vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, resmi törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.