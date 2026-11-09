Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etti. Dün İstanbul'da bir etkinliğe katılan Cook, bugünkü ziyaretinin ardından yaptığı açıklamayla Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirdi.

"ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEKTEN ONUR DUYDUM"

Tim Cook, İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı: "Honored to visit Anıtkabir in Ankara and pay my respects ahead of Atatürk Remembrance Day."

Cook'un mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle: "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum."

10 KASIM ÖNCESİ ANLAMLI ZİYARET

Cook'un ziyareti, Türkiye'nin 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde yarın ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

TIM COOK KİMDİR?

Tim Cook, 1 Kasım 1960'ta ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya geldi. Auburn Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi alan Cook, Duke Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine IBM'de başlayan Cook, daha sonra Intelligent Electronics ve Compaq şirketlerinde yöneticilik yaptı.

1998 yılında Apple'a katılan Cook, şirketin küresel operasyonlarının yönetiminde önemli görevler üstlendi. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Ağustos 2011'de şirketin CEO'su oldu.

Cook'un liderliğinde Apple, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Özellikle iPhone, Apple Watch ve şirketin dijital hizmetlerinin büyümesinde önemli rol oynayan Cook, Apple'ın çevre politikaları ve kullanıcı gizliliğine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Kaynak: Haberler.com