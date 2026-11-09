Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret
Güncelleme:
6 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple CEO'su Tim Cook, dün İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasında düzenlenen etkinliğe katılmasının ardından bugün Ankara'ya geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret eden Cook, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

  • Apple CEO'su Tim Cook, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etti.
  • Tim Cook, 1998'de katıldığı Apple'da Ağustos 2011'de CEO oldu.
  • Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde 10 Kasım'da ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etti. Dün İstanbul'da bir etkinliğe katılan Cook, bugünkü ziyaretinin ardından yaptığı açıklamayla Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirdi.

"ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEKTEN ONUR DUYDUM"

Tim Cook, İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı: "Honored to visit Anıtkabir in Ankara and pay my respects ahead of Atatürk Remembrance Day."

Cook'un mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle: "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum."

10 KASIM ÖNCESİ ANLAMLI ZİYARET

Cook'un ziyareti, Türkiye'nin 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde yarın ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

TIM COOK KİMDİR?

Tim Cook, 1 Kasım 1960'ta ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya geldi. Auburn Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi alan Cook, Duke Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine IBM'de başlayan Cook, daha sonra Intelligent Electronics ve Compaq şirketlerinde yöneticilik yaptı. 

1998 yılında Apple'a katılan Cook, şirketin küresel operasyonlarının yönetiminde önemli görevler üstlendi. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Ağustos 2011'de şirketin CEO'su oldu. 

Cook'un liderliğinde Apple, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Özellikle iPhone, Apple Watch ve şirketin dijital hizmetlerinin büyümesinde önemli rol oynayan Cook, Apple'ın çevre politikaları ve kullanıcı gizliliğine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı18

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi işbirliğini kuralım
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Vural:

Avrupa li ve Amerika li veya herhangi bir İsrail li bürokrat ve siyasi kesimden insanlar Türkiye ye geldiklerinde neden hiçbiri Fatih Sultan Mehmet in kabrini ziyaret etmeden sadece Anıtkabir de Mustafa Kamal in kabrini ziyaret ederler hiç düşündünüzmü . Çünkü İngilizlerin bile Osmanlı Devletini parçalamak için bütün dünya Müslümanlarını birarada tutan Halifelik kurumunu ortadan kaldıran kişinin Mustafa Kamal olduğunu çok iyi biliyorlar ve bunun neticesinde İngilizlerin Ortadotudaki Irak petrolleri e nasıl çöktükleri herkes tarafından bilinmektedir . Bir nevi minnet duygusu anladınızmı NOKTA

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Kocman:

Son devletin kurucusu oldugu icin olabilir mi?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıdemirtashuli:

Bunları özgürce yazabiliyorsan sende M. K. Atatürk'e borçlusun. Nankörlük yapmayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıÖmer Faruk Polat:

halifelik olsaydı diyanet paraları fın yatırmazmıydıı daha iyi ne olurdu hayatında? ama atatürk olmasaydı fransızların elinde namaz kılmaya çalışırdın. biraz zekaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Gelsinler ve gerçek dünya liderini görsünler. Ruhu şad olsun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKalbe Su serpen:

çelenk biraktiktan sonra geri geri yürümüş mü baktiniz mi(!)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz16

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Köyde kanlı tartışma! 1 can yitip gitti, 2 kardeş tutuklandı
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti