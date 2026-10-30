Erhan Usta kimdir? Dervişoğlu ile Bahçeli'nin kol kola görüntüsüne 'kabul etmiyorum' dedi

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Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninden çıkan bir görüntü, İyi Parti'nin içinden itiraz aldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile merdivenlerden kol kola indiği görüntüyü X hesabından paylaştı ve tek cümle yazdı: "Bunu kabul etmiyorum."

Usta'nın Bahçeli ile geçmişi uzun. 57. Hükümet döneminde onun ekonomi başdanışmanıydı, sonra MHP'de grup başkanvekilliğine kadar yükseldi. Aynı Bahçeli, 2018'de onu bu görevden aldı. Birkaç ay sonra da Usta partiden ihraç edildi.

ERHAN USTA NE DEDİ?

Erhan Usta, Dervişoğlu ile Bahçeli'nin Anıtkabir'de kol kola yürüdüğü görüntüyü paylaşırken "Bunu kabul etmiyorum." dedi. Görüntü, 29 Ekim 2026'daki Cumhuriyet Bayramı töreninde çekildi. Bahçeli mozoleden çıkıp merdivenlerden inerken Dervişoğlu ile bir süre sohbet etti; Dervişoğlu da inişte Bahçeli'nin koluna girdi.

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta, İYİ Parti Samsun milletvekili ve partinin Kalkınma Politikaları Başkanı olan bir iktisatçı. Siyasete girmeden önce yaklaşık 26 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Haziran 1988'de mezun oldu. ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nde iktisat politikası üzerine yüksek lisans yaptı ve Aralık 1997'de programı birincilikle bitirdi. Evli ve üç çocuk babası.

ERHAN USTA KAÇ YAŞINDA?

Erhan Usta 60 yaşında. 17 Temmuz 1966'da doğdu.

ERHAN USTA NERELİ?

Erhan Usta Samsunlu; Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlkokulu ve imam hatip lisesini de Havza'da okudu. Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu ve oyların yüzde 21,08'ini aldı.

ERHAN USTA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı'na Mart 1989'da uzman yardımcısı olarak girdi, Kasım 1993'te planlama uzmanı oldu. Kasım 1999'da Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001'de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü oldu. Haziran 2009'da Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi.

Bu görevden 10 Şubat 2015'te, milletvekili adayı olmak için ayrıldı. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerinde MHP'den Samsun milletvekili seçildi, 11 Ekim 2016'da MHP grup başkanvekili oldu. Bahçeli onu 24 Ekim 2018'de bu görevden aldı. Usta, İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesine evet oyu vermişti.

ERHAN USTA NEDEN MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ?

Erhan Usta, Ocak 2019'da Cumhur İttifakı hakkındaki sözlerinin ardından MHP'den ihraç edildi. Yerel seçim öncesinde ittifakın partisi için "olmazsa olmaz" olmadığını söylemiş, Samsun'da MHP'nin yedi belediye istediğini, AK Parti'nin ise iki belediye önerdiğini anlatmıştı. MHP yönetimi onu Ocak 2019 başında disipline sevk etti.

Usta, Ocak 2019'dan Eylül 2020'ye kadar Meclis'te bağımsız kaldı. Eylül 2020'de İYİ Parti grubuna katıldı, Ekim 2020'de partinin Ekonomi Politikaları Başkanı oldu. Kasım 2021'de Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti grup başkanvekili seçildi. Nisan 2024'teki olağanüstü kurultay öncesinde genel başkan adaylarından Koray Aydın'ı desteklediğini açıkladı. Kurultayda Dervişoğlu genel başkan seçilince Usta grup başkanvekilliğinden istifa etti.