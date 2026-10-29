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Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

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Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı Haber Videosunu İzle
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anıtkabir'de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenlerden kol kola indiği görüntülere tepki gösterdi. Usta yaptığı açıklamada, "Bunu kabul etmiyorum." dedi.

Anıtkabir’de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun merdivenlerden kol kola inmesi siyaset gündemine oturdu. Liderlerin yan yana yansıyan samimi görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Görüntülere İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Usta, verilen bu kareden duyduğu rahatsızlığı net bir dille ifade ederek "Bunu kabul etmiyorum" dedi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bende kabul etmiyorum...1974-2015 arası MHP ile olan bağımı, akabinde kurulan İYİ partili ve devam edegelen bağımıda düşünmeye başladım...

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