Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İkinci Kuvayımilliyeciler Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İkinci Kuvayımilliyeciler Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendilerini 'İkinci Kuvayımilliyeciler' olarak tanımlayan grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Ulus'taki Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş, kalabalığın Atatürk'ün mozolesini ziyaret etmesiyle sona erdi.

(ANKARA) - Kendilerini "İkinci Kuvayımilliyeciler" olarak tanımlayan bir grup aydın, akademisyen, sanatçı ve demokratik kitle örgütü temsilcisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, YARSAV Kurucu Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu, Prof. Dr. Özler Çakır, Kadın ve Mücadele Derneği Başkanı Hikmet Molu ve Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Sekreteri Suay Karaman'ın da aralarında bulunduğu imzacılardan oluşan "İkinci Kuvayımilliyeciler" adlı grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Ulus'tan Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

"İkinci Kuvayımilliyeciler" çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kortej oluşturarak yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler", "Yaşasın 29 Ekim", "Yaşasın Cumhuriyet", "Mustafa Kemal ölümsüzdür", "Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye" ve "Bağımsızlık bizim karakterimiz" sloganları atıldı.

Yürüyüş, kalabalığın Anıtkabir'e ulaşarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Fotoğrafa dikkatli bakın! Erdoğan'ın kravatında gururlandıran detay
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni

Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor
9 gün arayla baba-oğul acısı! Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

9 gün arayla baba-oğul hayatını kaybetti! Yürek burkan tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti
Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı