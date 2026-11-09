10 Kasım’da Anıtkabir saat kaça kadar açık? 2026 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 2026 Salı günü Anıtkabir'de anma töreni düzenlenecek. Bu özel günde Atatürk'ü ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Anıtkabir'in ziyaret saatlerini araştırmaya başladı. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da resmî törenin sona ermesinin ardından halk ziyaretleri başlayacak. Peki, 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaça kadar açık olacak, ziyaretler saat kaçta başlayacak? Detaylar...

10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü resmî anma töreninin sona ermesinin ardından saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Anıtkabir Komutanlığının 30 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü kapsamında uygulanacak özel ziyaret programı açıklandı. Buna göre vatandaşlar, resmî törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.

10 KASIM 2026 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'in ziyaret saatleri özel olarak düzenlendi. Normal günlerde kış dönemi uygulaması nedeniyle saat 16.00'da kapanan Anıtkabir, 10 Kasım'da saat 22.00'ye kadar açık tutulacak.

10 Kasım 2026 için açıklanan ziyaret programı şöyle:

Tarih: 10 Kasım 2026 Salı

Halk ziyaretlerinin başlangıcı: Resmî anma töreninin sona ermesinin ardından

Ziyaretlerin sona ereceği saat: 22.00

Anıtkabir Komutanlığının duyurusunda halk ziyaretlerinin başlayacağı kesin bir saat belirtilmedi. Ziyaretler, sabah gerçekleştirilecek resmî törenin tamamlanmasının ardından başlayacak.

ANITKABİR NORMALDE SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Anıtkabir'in normal ziyaret saatleri yılın belirli dönemlerine göre değişiklik gösteriyor. Anıtkabir Komutanlığının yayımladığı ziyaret takvimine göre, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında Anıtkabir 09.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Diğer dönemlerde uygulanan ziyaret saatleri ise şöyle:

1 Şubat-14 Mayıs: 09.00-16.30

15 Mayıs-31 Ekim: 09.00-17.00

1 Kasım-31 Ocak: 09.00-16.00

10 Kasım 2026 tarihinde ise özel anma programı nedeniyle ziyaret süresi uzatılacak ve Anıtkabir saat 22.00'ye kadar açık olacak.

ANITKABİR'E ANKARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir'e toplu taşımayla ulaşmak isteyen vatandaşlar ANKARAY hattını kullanabilir. AŞTİ-Dikimevi güzergâhında hizmet veren ANKARAY'ın Anadolu/Anıtkabir İstasyonu, ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Kızılay'dan Anıtkabir'e gitmek isteyenler, AŞTİ yönündeki ANKARAY trenine binerek Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nda inebilir. AŞTİ tarafından gelecek yolcular da Dikimevi yönündeki treni kullanarak aynı istasyona ulaşabilir.

İstasyondan indikten sonra Anadolu Meydanı ve Anıt Caddesi yönündeki güzergâh takip edilerek Anıtkabir'e gidilebilir.

METROYLA ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Ankara'nın farklı ilçelerinden metro ile gelecek vatandaşlar, Kızılay İstasyonu üzerinden ANKARAY hattına aktarma yapabilir. Kızılay'dan AŞTİ yönüne hareket eden ANKARAY trenine binilerek Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na ulaşılabilir.

Toplu taşıma kullanacak ziyaretçilerin 10 Kasım günü sefer saatleri ve olası ulaşım düzenlemeleri için EGO Genel Müdürlüğünün güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

EGO OTOBÜSÜYLE ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir'e otobüsle ulaşmak isteyenler için EGO'nun 402 numaralı Başkent Kültür Turu hattı da seçenekler arasında bulunuyor. Ulus, Ankara Garı, Anıtkabir, Kızılay, Hamamönü, Ulucanlar ve Ankara Kalesi güzergâhlarını kapsayan hat, Anıtkabir çevresinden geçiyor.

402 numaralı hattın sefer saatleri ve güzergâh bilgileri EGO Genel Müdürlüğünün internet sitesinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca EGO Cep'te uygulaması üzerinden de yolcular bulundukları noktaya göre otobüs ve aktarma seçeneklerini görüntüleyebiliyor.

10 KASIM'DA ANITKABİR'E ÖZEL ARAÇLA GİDİLEBİLİR Mİ?

10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmî tören ve gün boyunca beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle çevrede trafik düzenlemeleri uygulanabilir. Özel araçla Anıtkabir'e gitmeyi planlayan vatandaşların Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel trafik duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Özellikle Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı çevresindeki ulaşım düzenlemelerinin yolculuk öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.

10 KASIM'DA ANITKABİR GECE AÇIK MI?

Anıtkabir, 10 Kasım 2026 tarihinde gece boyunca değil, saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. Resmî törenin tamamlanmasının ardından başlayacak halk ziyaretleri, açıklanan kapanış saatine kadar devam edecek.