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SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Bakıcı, görevini 10 Kasım'da Aydemir'e devredecek

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SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Bakıcı, görevini 10 Kasım'da Aydemir'e devredecek
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SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, 10 Kasım 2026'da Anıtkabir'deki Saygı Uçuşuyla görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devredecek. Beş yıldır görev yapan Bakıcı'nın yerine geçecek Aydemir'le Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ikinci pilot olarak görev yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK'te görev değişimi heyecanı yaşanıyor. 5 yıldır ekip bünyesinde Türk pilotunun cesaret ve yeteneğini dünyaya kanıtlayan ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım'da Anıtkabir'de icra ederek, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devredecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin imzasını gökyüzüne kazıyan SOLOTÜRK Gösteri Ekibinde bayrak değişimi gerçekleşiyor. İlk gösteri uçuşunu 2022'de Çanakkale'de icra eden ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım 2026 tarihinde Anıtkabir'de Saygı Uçuşu kapsamında gerçekleştirecek. 5 yıldır görev yaptığı süre boyunca SOLOTÜRK'ün vizyonunu ve disiplinini en üst seviyeye taşıyan Yarbay Murat Bakıcı, sadece yurt içinde değil, yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda Türk pilotunun cesaretini, yeteneğini ve çelikten iradesini dünyaya çok kez kanıtladı. Türk bayrağını dalgalandırdığı her noktada bıraktığı derin izler ve ekibine sağladığı ilham verici liderlikle SOLOTÜRK tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek Saygı Uçuşuyla Yarbay Murat Bakıcı ekip liderliği görevini uzun süre birlikte omuz omuza görev icra ettiği Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devredecek. Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise ekibin ikinci pilotu olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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