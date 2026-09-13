Almanya’dan pateniyle yola çıktı, Kocaeli’ye ulaştı

Almanya'nın Frankfurt kentinden Anıtkabir'e ulaşmak hedefiyle 25 Temmuz'da patenleriyle yola çıkan 53 yaşındaki spor eğitmeni Murat Sağlam, 4 bin 200 kilometre katedip 10 ülkeyi geride bırakarak Kocaeli'ye geldi.

Çocuklara ve gençlere spor sevgisi aşılamak, aynı zamanda Anıtkabir'i ziyaret etmek amacıyla 25 Temmuz'da yola çıkan Murat Sağlam, yolculuğu boyunca üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu Türk bayrağını da taşıyor.

Almanya'dan başladığı rotasında Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yapan Sağlam, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mola verdi. Saatte ortalama 30 kilometre hızla ilerleyerek 43 günde 10 ülkeyi geride bırakan Sağlam, zorlu doğa şartlarını patenleriyle aşarak Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.

"Beni evlerinde misafir edenler oldu"

Darıca'da yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Sağlam, Almanya'dan patenle Türkiye'ye gelme fikrinin 5 yıl önce antrenörüyle yaptığı bir konuşma sonucunda ortaya çıktığını ve uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini anlattı. Yolculuğu sırasında güzergahındaki ülkelerde hiçbir sıkıntı yaşamadığını ve sınır geçişlerinde kendisine destek olunduğunu belirten Sağlam, "10 ülke geçtim. Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan geçerek Türkiye topraklarına girdim. Yolculuğum sırasında tanıdığım bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Beni evlerinde misafir edenler oldu. Yemek ikram ettiler, çok büyük destek çıktılar. Sosyal medyada da bana destek olanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacım çocuklara spor yapmaları için örnek teşkil etmek"

Zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ettiğini ve Ankara'ya yaklaşık 500 kilometre yolunun kaldığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bin 500 metre dağlara tırmandım. Bazen patenleri çıkartmak zorunda kaldım ama yine de başardım. 10 ülkeden 4 bin 200 kilometre yol kat ettim. Ankara'ya 500 kilometre yolum kaldı. Bolu Dağı'nı geçtikten sonra en mutlu ben olacağım. Tekerlerin dönüş hızının verdiği sıcaklık bacaklarımı yakıyor. Öyle olunca dinleniyorum, ayaklarımı soğuk suyun içine koyuyorum. 500 metreden sonra patenlerin tekerleklerini değiştiriyorum. Yanımda yedek patenim de var. Sınırlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım, aksine bana destek oldular, bu bana motivasyon oldu. Girmiş olduğum bu yolda doğru olduğumu ve bir umut köprüsü olduğumu düşünüyorum. Amacım çocuklara spor yapmaları için örnek teşkil etmek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı