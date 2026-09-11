CHP TBMM Grup Başkanı Öztrak, gündemi değerlendirdi:

CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesine ilişkin, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazete yazarının "CHP'nin kapatılması" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'yi ve temsil ettiği siyasal çizgiyi geçmişte de tarihten silmeye çalışanların olduğunu belirten Öztrak, buna karşı gereken cevabı ilk seçimde vereceklerini söyledi.

İktidarın ekonomi politikasına ve Orta Vadeli Programa (OVP) yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, "2026 için koydukları enflasyon hedefi daha 2026 bitmeden çöpe gitti. Şimdi yüzde 16 olması hedeflenen enflasyonun yüzde 77,5 sapmayla yüzde 28,4 olacağı söyleniyor. Üstelik bu sapma sanayi üretiminin gerilemeye başlamasına, 2026 için hedeflenen yüzde 3,8 büyümenin yüzde 3,3'e düşmesine rağmen yaşanıyor." diye konuştu.

Ekonomi programında büyüme ve istihdam hedefinin düştüğünü, ancak enflasyonun düşmediğini anlatan Öztrak, "Milletimiz hem büyümeden hem istihdamdan hem de enflasyondan kaybediyor. Milletimizin bugün yaşadığı ağır geçim buhranının özeti budur." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki enflasyonun asıl kaynağının yanlış politikalar olduğunu öne süren Öztrak, "Bu ülkenin yatırıma, yeni altyapıya, yeni fabrikalara, yeni üretim kapasitelerine ihtiyacı var. Ama getirdikleri OVP'ye bakıyoruz, 2027 yılında bütçenin faiz giderleri yatırımlara harcanacak paranın 2 katından fazla. Üretime bir faize iki. Yatırıma bir faize iki. İşte Erdoğan'ın 'faiz sebep' diyerek çıktığı yolun Türkiye'yi getirdiği nokta budur." dedi.

CHP'li Öztrak, bir ekonomi programının başarıya ulaşmasının ilk şartının güven olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonominin kuralla değil kralla yönetildiği yerde güven olmaz. Milli iradeyi yok sayan, elindeki yargıya güvenip belediyeleri gasp eden bir anlayışa kimse güven duymaz. Yine bu hafta Üsküdar Belediyesi'nde bu anlayış çirkin yüzünü bir defa daha gösterdi. Başkanvekili seçimi haksız şekilde iptal edildi, oy verecek meclis üyeleri seçimden önce gözaltına alındı, transfer edildi, milletin partimize verdiği belediye sarayın müdahalesiyle yönetimine vesayet altına alındı. Bu sabah da Foçalıların iradesi yok sayıldı. Artık kimseye hukuk devletinden, güvenden bahsedemezsiniz."

"İlkelerimizi benimseyen tüm arkadaşlarımıza kollarımız açıktır"

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirilmesi istenen Öztrak, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." dedi.

CHP'nin tehditle ve korkutularak hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum." diye konuştu.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Millet bizim partimize belediyeyi teslim etmiş. İktidarda bulunan partinin elindeki yargı gücünü kullanarak bizim belediyelerimizi kendi partisine geçirmeye çalışması açıkçası kabul edilemez. Bir şeyi ortaya açıkça koyar, o da şu, bu ülkeyi yöneten partinin milli iradeye saygısı olmadığını ortaya koyar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, Yeni Parti'deki 6 milletvekilinin CHP'ye geçeceği iddialarının sorulması üzerine, "Sadece 6 mıymış? Biz CHP olarak buradayız, dimdik ayaktayız. Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

Gazetecinin "size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.

Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?" yanıtını verdi.

Kaynak: AA