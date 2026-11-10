Muğla Valiliğinin 10 Kasım filmi, Beçin'den Anıtkabir'e götürülen toprağı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırlanan kısa filmler ve sosyal medya paylaşımlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılık anlatıldı.

Muğla Valiliği, Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla "Bir Avuç Toprak, Sonsuz Bir Vefa" adlı özel bir kısa film hazırladı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, 1953 yılında Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledilmesi sürecinde Muğlalıların Milas'taki tarihi Beçin Kalesi'nden aldıkları toprağı Ankara'ya ulaştırması konu edildi.

Filmde, Beçin Kalesi'nden alınan toprağın, Kazım Eren'e ait "Doğru Yolda" adlı otobüsle Ankara'ya götürülmesi sinematik anlatımla canlandırıldı.

Toprağın Anıtkabir'e teslim edilmesinin ardından Muğla'ya dönüş yolculuğunun da işlendiği yapımda, memleketine dönen bir ailenin 10 Kasım sabahında gerçekleştirdiği saygı duruşuna yer verildi.

Kısa filmde, "Gözlerimiz Ankara'da kaldı, ellerimiz emanetin olan bu topraklarda… Bir an değil, her an kalbimizdesin. Emanetin Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacak" ifadelerine yer verildi.

Bir köy evinde Atatürk'e saygı duruşu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir köy evinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan başka bir video da Atatürk'e duyulan sevgi ve bağlılığı yansıttı.

Atatürk'ün Toroslar ve Yörük çadırları üzerinden vatan sevgisini anlattığı sözlerinden esinlenilen çalışmada, Anadolu'da nesilden nesile aktarılan Atatürk sevgisi ön plana çıkarıldı.

Görüntülerde, geleneksel ocağın yandığı odada bir araya gelen aile fertlerinin Atatürk portresini duvara asması ve ardından portreye dönerek saygı duruşunda bulunması yer aldı.

Aile bireylerinin yer sofrasında bir araya geldiği görüntülerde ise Anadolu'nun geleneksel yaşamı, misafirperverliği ve birlik ruhu yansıtıldı.

Videoda, "Atam, bugün de Anadolu'nun köylerinde ocaklarımız tütüyor, sofralarımız kuruluyor, senin sevginle büyüyen nesiller yetişiyor. Ocaklarımız tütüyor, sevgin hiç sönmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Muğla'dan paylaşılan iki çalışma, Atatürk'ün hatırasına duyulan sevgi ve minneti farklı anlatımlarla ekranlara taşıdı.

Kaynak: AA