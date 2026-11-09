Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı?

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren Anıtkabir çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi yer alıyor. Yollar, tören programı sona erene kadar trafiğe kapalı kalacak. İşte Ankara'da 10 Kasım'da kapatılacak yolların tam listesi.

ANKARA'DA 10 KASIM'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 10 Kasım'da araç trafiğine kapatılacak cadde ve bulvarlar şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın tamamı

Anıt Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Sporpark Caddesi

Turgut Reis Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki tüm bağlantı yolları

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bölümü

YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Anıtkabir çevresindeki yollar, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 01.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Trafik düzenlemesi gece saatlerinde başlayacağı için sabah işe ya da okula gidecek sürücülerin güzergâhlarını önceden planlamaları öneriliyor.

YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapatılan yollar, Anıtkabir'deki tören programının sona ermesinin ardından yeniden trafiğe açılacak. Yolların açılacağı kesin saat açıklanmadı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kapatılan yollar yerine alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi. Emniyet tarafından belirli bir alternatif güzergâh açıklanmadı. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri, mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

10 KASIM'DA ANITKABİR'DE NE YAPILACAK?

10 Kasım'da Anıtkabir'de devlet töreni düzenlenecek. Törene devlet erkânı, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katılacak. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Tören sonrasında Anıtkabir Özel Defteri imzalanacak. Gün boyunca binlerce vatandaşın Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. 10 Kasım 2026'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anılacak.