Emniyet Teşkilatı, Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile beraberindeki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'nci yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'nci yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye gelen Fidan ile beraberindekiler çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Heyet ile anı fotoğrafı çekilen Fidan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Fidan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Ebediyete irtihalinizin 88. yıl dönümünde, Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzdayız. Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırarak bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimiz, aradan geçen bir asrı aşkın sürede sağlam temelleri, köklü devlet geleneği ve etkin yönetim vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. 181 yıllık şanlı mazisiyle Türk Polis Teşkilatımız, çağın gerektirdiği teknolojik donanımı, ileri eğitim standartları ve nitelikli personel kadrosuyla kurumsal kapasitesini sürekli geliştirmektedir. Ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı en yüce onur bilen kahraman Türk polisi, yurdumuzun her bir köşesinde üstün vazife şuuruyla görev yapmaktadır. Ecdadımızın eşsiz fedakarlığıyla miras kalan bu kutsal topraklarda ay yıldızlı al bayrağımızı sonsuza dek özgürce dalgalandırmak temel gayemizdir. Bizler, 181 yıldır olduğu gibi bundan sonra da vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, istiklalimize ve istikbalimize yönelen her türlü tehdide karşı kanunların bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde sarsılmaz bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Müstesna hatıranız önünde söz veriyoruz ki ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yüceltme ve yarınlara taşıma irademizi aynı inanç, disiplin ve azimle sürdüreceğiz. Başta zatıaliniz olmak üzere mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı