Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 88 yıl geçti

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 88 yıl geçti

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, 57 yıl süren yaşamında yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dünya tarihine geçti

Büyük Önder, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Atatürk, ebedi istirahatgahı olan Türkiye'nin kalbi Anıtkabir'de Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam ediyor

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele için gelecek yıl 10,2 milyar lira kaynak kullanılacak

Ticaret Bakanlığının gelecek yıla ilişkin bütçe teklifine göre, gümrük sahalarında yasa dışı faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde tespit edilmesi için teknik sistem ve ekipman sayısının gelecek yıl 2 bin 545'e yükseltilmesi hedefleniyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Türkiye'nin mobilite hamlesinde 33 projeye 64 milyar lira destek

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite sektöründe Kocaeli'de 9, Bursa ve Ankara'da 5, Samsun'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Düzce ile Konya'daki 1'er projeye destek sağlandı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Sayıştay, İBB'ye ait 578 aracın sistemde kaydının olmadığını belirledi

Sayıştayın "2025 Yılı İBB Denetim Raporu"ndan:

"İdarenin bütün hizmet birimlerinde bulunan araçlarına ilişkin sayı istenmiş olup gelen cevaplar doğrultusunda, İBB bünyesinde toplam 7 bin 609 araç olduğu anlaşılmıştır. Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AYS'ye (Araç Yönetim Sistemi) kayıtlı araç sayısının 7 bin 31 olduğu tespit edilmiştir"

"İdare bünyesinde kaç adet aracın bulunduğunun bilinmemesi sebebiyle ihtiyaç fazlası araç temin edilme riskinin bulunduğu, listedeki farklılığa sebep olan araçların kamu hizmetinde olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu değerlendirilmektedir"

(Hüseyin Kul/İstanbul)

5- Otobüs firmalarında "ara tatil" yoğunluğu yaşanıyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz"

"Tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş şeklinde almalarını tavsiye ediyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- İstanbul'da mahalle mahalle yürütülen sosyal destek çalışması hayatlara dokunuyor

İstanbul Valiliği öncülüğünde Beykoz'un 45 mahallesinde yürütülen "Bizim Mahalle, Güçlü Toplum" Projesi kapsamında hane ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılırken okula devamsızlık yapan öğrenciler, adli süreçteki çocuklar, aile içi şiddet mağduru kadınlar ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri sunuluyor

Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer:

"(Adli süreçteki çocuklar) Sosyal Hizmet Merkezimiz, 82 çocuğumuz ve ailesine psikolojik danışmanlık sağladı. 10 çocuğumuz bağımlılık riski kapsamında YEDAM ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 22 çocuğumuz Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce spor branşlarına, 38 ailemiz manevi rehberlik için İlçe Müftülüğüne yönlendirildi. Projeye dahil edilen 82 çocuğumuzun hiçbirinde mükerrer suça rastlanmadı"

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Anneden oğluna "ikinci hayat"

Zonguldak'ta annesinden böbrek nakli yapılan 28 yaşındaki Sabahattin Mekikci:

"Annem beni dünyaya getirerek ilk hayatı vermişti, ikinci hayatı da böbreğini bağışlayarak verdi"

66 yaşındaki anne Satiye Mekikci:

"Oğlum diyalize girdiği zamanlar çok şeyler çektim. Böbreğimi verdikten sonra ikinci hayatına kavuştu. Şimdi çok iyi maşallah. Her şeyi yapabiliyor"

(Gökhan Yılmaz/Zonguldak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye, motosiklet yarışı organizasyonlarında Avrupa'da sözü geçen konuma yükseldi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan:

"Artık sporcu sayımızla, organizasyon kabiliyetimizle ve hakem yeterliliğimizle Avrupa'da sözü geçen ciddi bir federasyon olduk"

"Motor sporlarını, birazcık yarıştan çıkarıp ülkenin tanıtımı, spor turizmine katkı ve yerelde kalkınmaya bir değer oluşturmak hedefleriyle düzenliyoruz"

(Fatih Çakmak/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA