Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da milyonların kalbinde yaşatılırken Ankara'daki ebedi istirahatgahında da anlamlı görüntüler kaydedildi. Başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlara engel olamadı. Kimi şemsiyesine sığındı, kimi kapüşonunu çekerek yürüdü ancak herkesin yolu aynı yere, Ata'nın huzuruna çıktı.

KAR YAĞIŞINA ALDIRMADAN ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR

Anıtkabir'in merdivenlerinde ve tören alanında toplanan vatandaşlar, zorlu hava koşullarına rağmen ziyaretlerini sürdürdü. Görüntülerde, kar yağışının görüş mesafesini azalttığı, ziyaretçilerin ise şemsiyeler ve yağmurluklarla alanda bulunduğu görüldü. Dev Türk bayrağının altında ilerleyen kalabalık, 88 yıl geçmesine rağmen Atatürk'e duyulan sevginin eksilmediğini gösterdi.

88 YILDIR DİNMEYEN HASRET

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Atatürk'ün ardından geçen 88 yıl, Türk milletinin ona duyduğu minneti ve bağlılığı değiştirmedi. Anıtkabir'in merdivenlerini kar altında çıkan vatandaşların görüntüleri, bu yılki anmanın en dokunaklı kareleri arasında yer aldı. Soğuk havanın ortasında Ata'sını anmaya gelen insanların oluşturduğu manzara, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, kuşaktan kuşağa taşınan büyük bir vefanın simgesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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