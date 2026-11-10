Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında Anıtkabir, yoğun kar yağışı altında ziyaretçilerini ağırlıyor. Dondurucu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı. Kar yağışı altında ortaya çıkan görüntüler, 10 Kasım'ın hüznünü ve Atatürk'e duyulan bitmeyen özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.
- Ankara'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen vatandaşlar 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
- Ziyaretçiler şemsiye ve yağmurluklarla Anıtkabir'in merdivenlerini ve tören alanını doldurdu.
- Atatürk'ün vefatının üzerinden geçen 88 yılda Anıtkabir'e yapılan anma ziyaretleri sürdü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da milyonların kalbinde yaşatılırken Ankara'daki ebedi istirahatgahında da anlamlı görüntüler kaydedildi. Başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlara engel olamadı. Kimi şemsiyesine sığındı, kimi kapüşonunu çekerek yürüdü ancak herkesin yolu aynı yere, Ata'nın huzuruna çıktı.
KAR YAĞIŞINA ALDIRMADAN ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR
Anıtkabir'in merdivenlerinde ve tören alanında toplanan vatandaşlar, zorlu hava koşullarına rağmen ziyaretlerini sürdürdü. Görüntülerde, kar yağışının görüş mesafesini azalttığı, ziyaretçilerin ise şemsiyeler ve yağmurluklarla alanda bulunduğu görüldü. Dev Türk bayrağının altında ilerleyen kalabalık, 88 yıl geçmesine rağmen Atatürk'e duyulan sevginin eksilmediğini gösterdi.
88 YILDIR DİNMEYEN HASRET
10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Atatürk'ün ardından geçen 88 yıl, Türk milletinin ona duyduğu minneti ve bağlılığı değiştirmedi. Anıtkabir'in merdivenlerini kar altında çıkan vatandaşların görüntüleri, bu yılki anmanın en dokunaklı kareleri arasında yer aldı. Soğuk havanın ortasında Ata'sını anmaya gelen insanların oluşturduğu manzara, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, kuşaktan kuşağa taşınan büyük bir vefanın simgesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.