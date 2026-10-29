Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anıtkabir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anıtkabir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANITKABİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağışlı havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

ANITKABİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağışlı havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Başkentte gün boyu devam eden sağanak yağmura rağmen her yaştan binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıkanlar dua okuyup, karanfil bıraktı. Ziyaretçiler, Anıtkabir'in çeşitli bölgelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

OTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş cezaevinden çıkıyor
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev