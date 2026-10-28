Türk Yıldızları 29 Ekim öncesi Anıtkabir uçuşu için Ankara'da prova yaptı

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TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Ankara semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gösteri uçuşu 15.45-16.00, Anıtkabir'deki saygı uçuşu ise 17.30-17.45 arasında yapılacak.

Türk Yıldızları, yarın gerçekleştireceği uçuşlar öncesi bugün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı