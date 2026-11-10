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MSB, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü için mesaj yayımladı

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MSB, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü için mesaj yayımladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü için mesaj yayımladı. Bakanlığın sanal medya paylaşımında Atatürk'ün görüntüleri, Anıtkabir ziyaretçileri ve Mehmetçik görüntülerinden oluşan videoya yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bazı vedalar vardır, zaman geçse de eksilmeyen bir sevgi bırakır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Senin açtığın yolda, senin gösterdiğin hedefe doğru aynı inançla ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu vatan, bu bayrak, bu Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında ayrıca; Atatürk'ün görüntüleri, Anıtkabir'i ziyaret edenler, Mehmetçik'in çeşitli görüntülerinden oluşturulan videoya yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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