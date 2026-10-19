Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Şimşek Çağlayan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına bağlılık mesajı kaydetti.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yeni yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, yönetim kurulu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu'nda meslektaşlarımızın güveniyle üstlendiğimiz görevin verdiği onur ve sorumluluk bilinciyle huzurunuzdayız. Kurtuluşun ve kuruluşun başkentinde, Cumhuriyet'le büyüyen Baromuzun yüzyılı aşan birikimini ve mücadele mirasını geleceğe taşıma kararlılığındayız. Gerçekleştirdiğiniz hukuk devriminin mirasçıları ve bağımsız savunmanın temsilcileri olarak hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve savunmaya olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını ve mesleğimizin onurunu korumak, adaletin ve özgürlüğün egemen olduğu bir gelecek için mücadele etmek üzere huzurunuzda söz veriyoruz.

Kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal yaşamda söz ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açan devrimlerinizin temel taşlarından biri, Türk Medeni Kanunu'nun kabulüdür. Bu kabulün yüzüncü yılında, bir kadın olarak Ankara Barosu Başkanlığı görevini üstlenmenin tarihsel anlamını ve taşıdığı sorumluluğu derinden hissediyor, açtığınız yol için sonsuz minnetimi sunuyorum. Emanetinize duyduğumuz bağlılıkla Cumhuriyet'i eşitlik, laiklik, özgürlük ve adalet temelinde geleceğe taşımak için açtığınız aydınlık yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, özlem ve minnetle eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Yaşı ayrı yaptığı ayrı olay!

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!

Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz