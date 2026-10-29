Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 103. yılında binlerce yurttaş saygı duruşunda bulundu

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK / Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Cumhuriyeti'nin ilanının 103'üncü yıl dönümünde binlerce yurttaş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak için Anıtkabir'e akın etti. Cumhuriyet'in ilanını gurula kutladıklarını söyleyen bir yurttaş, "Cumhuriyet; saltanatı, yönetimi, idareyi bir kişiden alıp, saltanattan alıp bu insanlara dağıtma rejiminin adıdır. Cumhuriyet bir insanın onurunu, haysiyetini, şerefini hatırlatan rejiminin adıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti'nin ilanının 103'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce yurttaş, sabahın erken saatlerden itibaren Anıtkabir'e akın etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle mozoleye gelen yurttaşlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

Aralarında çocukların, gençlerin ve yaşlıların da bulunduğu ziyaretçiler, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle uzun kuyruklar oluşturarak Anıtkabir'e girdi. Ziyaretçiler, mozoleye çiçekler bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzurunda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen bir genç, "Keşke karşımda olabilseydi, onun zamanında yaşamayı da o kadar çok isterdim ki. Hani bu ülkeyi kurtarması, bu duruma getirmesi... Kelimelere sığmıyor demek istediklerim. Çok seviyorum Atamızı" diye konuştu.

"SAYGIMI GÖSTERMEK İÇİN GELDİM"

Gana asıllı ve kısa süre önce Türk vatandaşı olan bir yurttaş, Atatürk'e minnettar olduğunu dile getirerek, "Özellikle bu aziz milletin, ondan sonra böyle bir toprağımızın olması nedeniyle, tabii ben de şimdi artık bu toprağın, bu vatanın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onun için, saygımı göstermek için bugün Anıtkabir'e geldim" dedi.

Antalya'dan geldiğini söyleyen bir çocuk ise "Atatürk'e dualar okuyacağım. Ona saygı duyacağım. Onu çok seviyorum. Göremedim ama çok özlüyorum onu" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİ KORUYACAĞIMA SÖZ VERİRDİM"

Anıtkabir'de olduğu için duygulandığını belirten bir başka yurttaş, Atatürk'e söylemek istediklerini "Ona ilk öncelikle çok sıkı sıkı sarılırdım. Çok teşekkür ederdim. Cumhuriyeti ilelebet koruyacağımıza söz verirdim" sözleriyle anlattı.

Cumhuriyetin 103. yılını gururla kutladıklarını söyleyen bir yurttaş ise, "Cumhuriyet nedir derseniz: Cumhuriyet; saltanatı, yönetimi, idareyi bir kişiden alıp, saltanattan alıp bu insanlara dağıtma rejiminin adıdır. Cumhuriyet bir insanın onurunu, haysiyetini, şerefini hatırlatan; özgür bireyi, özgür yurttaşı, özgür vatandaş kimliğiyle buluşturan rejiminin adıdır" dedi.

Kaynak: ANKA