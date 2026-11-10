Er şehit aileleri ve gazilerden Anıtkabir'e ziyaret... Çerçioğlu: 'Biz artık hamaset değil, icraat istiyoruz'

ANKARA) - Er şehit aileleri ve er gaziler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Anıttepe Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Biz artık hamaset değil, icraat istiyoruz. Biz artık güzel cümleler değil, kanunla güvence altına alınmış haklar istiyoruz. Biz artık kapı kapı dolaşmak, dilekçe dilekçe kendimizi anlatmak istemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi başlatan er şehit aileleri ve er gaziler, 29 Ağustos'ta eylemlerinin 48'inci gününde eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak, "Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını" belirtmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşunu da destek verdiği ziyarette gaziler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Anıtkabir'de gerçekleştirilen ziyaretin ardından gaziler, Anıttepe Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Gazilere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da destek verdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun huzurunda bir kez daha milletimize seslenmek için buradayız. Ancak bugün buraya sadece Atamızı anmaya gelmedik. Bugün buraya, yıllardır duyulmayan bir feryadı duyurmaya, görmezden gelinen bir adaletsizliği haykırmaya geldik" dedi.

"BİZ ARTIK GÜZEL CÜMLELER DEĞİL, KANUNLA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ HAKLAR İSTİYORUZ"

Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Bizim evlatlarımız bu vatan için can verdi. Bizim bedenlerimiz bu vatan için yaralandı. Bizim hayatlarımız terörle mücadelede geri dönülmez şekilde değişti. Peki bugün bize nasıl davranılıyor? Şehit olurken Mehmetçiğin rütbesi sorulmadı da hakkı verilirken neden soruluyor? Aynı bayrak altında, aynı üniformayla, aynı operasyonda, aynı teröristin kurşunuyla yaralanan iki askerden biri astsubay, diğeri er olduğunda neden birinin hayatı devlet güvencesi altına alınırken diğerinin geleceği belirsizliğe terk ediliyor? Terörist kurşunu rütbe ayırmadı. Şehadet rütbe ayırmadı. Acı rütbe ayırmadı. Ancak özlük hakları dağıtılırken rütbe ayrımı ortaya çıktı. Bu nasıl adalet, bu nasıl vicdan, bu nasıl devlet anlayışıdır? Biz artık bu adaletsizliğin sona ermesini istiyoruz.

Şehit aileleri üzerinden güzel sözler söyleyenlere, gazilerimize törenlerde kahraman diyenlere artık şunu hatırlatıyoruz: Bayramlarda şehit ailelerini ziyaret etmekle, törenlerde gazilerin elini sıkmakla, kürsülerden kahramanlık nutukları atmakla bu sorumluluk yerine getirilmiş olmaz. Şehit ailesine sahip çıkmak fotoğraf vermek değil, onun hakkını teslim etmektir. Gaziyi anmak bir tören konuşması değil, onun hayatını güvence altına almaktır. Biz artık hamaset değil, icraat istiyoruz. Biz artık güzel cümleler değil, kanunla güvence altına alınmış haklar istiyoruz. Biz artık kapı kapı dolaşmak, dilekçe dilekçe kendimizi anlatmak istemiyoruz."

"BİZ AYRICALIK İSTEMİYORUZ, EŞİTLİK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenen Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Er şehit ailelerinin ve er gazilerin özlük hakları meselesini daha ne kadar bekleteceksiniz? Daha kaç şehit annesinin kapınızı çalmasını bekliyorsunuz? Daha kaç gazinin sesini yükseltmesini bekliyorsunuz? Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor? Şunu herkes çok iyi bilsin: Bizim sabrımızı, sessizliğimizi ve devletimize olan bağlılığımızı haklarımızdan vazgeçtiğimiz şeklinde yorumlamayın. Biz devletimize küsmedik. Biz bu milletin birliğine, beraberliğine ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlıyız. Ancak devletin kurumlarından da vatandaşına eşit davranmasını bekliyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te hiçbir Mehmetçik diğerinden daha az kıymetli değildir. Er olmak suç değildir. Er olarak şehit düşmek eksik fedakarlık değildir. Er olarak gazi olmak ikinci sınıf vatandaş olmak değildir. Bizim üniformamızda rütbemiz küçük olabilir ama vatan için ödediğimiz bedel küçük değildir.

Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz, eşitlik istiyoruz. Biz makam istemiyoruz, adalet istiyoruz. ve son sözümüz şudur: Bir ülke, şehitlerinin emanetine sahip çıktığı kadar büyüktür. Gazisinin yarasını sardığı kadar güçlüdür. Er şehit ailesinin ve er gazisinin hakkını teslim ettiği kadar adildir. Biz bugün buradan başımız dik ayrılacağız. Çünkü bizim arkamızda makamlar, mevkiler veya siyasi hesaplar yok. Bizim arkamızda şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakarlığı ve milletimizin vicdanı var. Bu mücadele bir günlük değildir. Bu mücadele hakkımız teslim edilene kadar devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz."

Basın açıklamasının ardından, vatandaşlar tarafından gaziler için hazırlanan yemekler ikram edildi.

Kaynak: ANKA