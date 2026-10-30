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Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

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Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama Haber Videosunu İzle
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli ile kol kola yürümesine partisinden gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Ortada izaha muhtaç bir durum olmadığını belirten Dervişoğlu, siyasetteki kutuplaşma nedeniyle insani ilişkilerin bile tartışma konusu haline getirildiğini söyledi. Erhan Usta'nın tepkisine ilişkin değerlendirmesini ise ertesi güne bıraktı.

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli merdivenlerde kol kola yürüdü.
  • İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle Dervişoğlu'na tepki gösterdi.
  • İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, MHP ile siyasi muhalefetin geçerliliğini koruduğunu, Bahçeli ile şahsi husumetlerinin bulunmadığını belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanından ayrılırken merdivenlerde kol kola yürümesi dikkat çekti.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından İYİ Parti içinden gelen tepkiler ve parti kurmaylarının açıklamaları tartışmaları beraberinde getirdi.

ERHAN USTA'DAN DERVİŞOĞLU'NA TEPKİ

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri paylaşarak Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tepki gösterdi.

Usta, paylaşımında Bahçeli ile Dervişoğlu'nun kol kola yürüdüğü görüntüleri kabul etmediğini ifade etti.

DERVİŞOĞLU: ORTADA İZAHA MUHTAÇ BİR DURUM YOK

Yaşanan gelişmelerin ardından Nefes yazarı Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili kapsamlı değerlendirmesini daha sonra yapacağını belirtti.

Mevcut siyasi iklimdeki kutuplaşmaya dikkat çeken Dervişoğlu, ortada izaha muhtaç bir durum bulunmadığını ifade etti.

Sistemden kaynaklanan kutuplaşma nedeniyle siyasette insani ilişkilerin bile tartışma konusu haline getirildiğini belirten Dervişoğlu, yaşananlara anlayışla yaklaştığını söyledi.

İYİ Parti lideri, üstlendiği siyasi sorumluluk nedeniyle karakterinden taviz veremeyeceğini de vurguladı.

Dervişoğlu, Erhan Usta'nın açıklamalarına ilişkin soruya ise değerlendirmesini ertesi güne bıraktığını belirterek yanıt verdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN: HASMI DEĞİLİZ, HUSUMETİMİZ YOK

Görüntülere ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile siyasi muhalefet içinde olduklarını belirten Türkkan, bu muhalefetin gerekçelerinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Ancak Bahçeli ile şahsi bir husumetlerinin bulunmadığını vurgulayan Türkkan, MHP liderinin şahsen hasımları olmadığını söyledi.

Türkkan, Bahçeli'nin yaşça büyük bir siyasetçi olduğunu belirterek kendisine saygı ve hürmet göstermekte eksiklik göstermemeye çalıştıklarını kaydetti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

Bunca sorunlar sıkıntılar varken şu tartışılan konuya bakarmısınız utanç verici

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