Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kol kola yürümesi tartışmalara neden oldu.

Görüntülere yönelik eleştirilerin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, yaşananların siyasi bir yakınlaşma olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Bahçeli ile Anıtkabir'deki temasının insani bir davranış olduğunu belirten Dervişoğlu, siyasi mücadelesi ile kişisel ilişkilerini birbirinden ayrı tuttuğunu vurguladı.

"SİYASİ MÜCADELEMİ ÜLKÜLERİM VE İNANÇLARIM ÜZERİNE YAPARIM"

Dervişoğlu, törende siyasi parti liderleri arasında gerçekleşen temasların medeni ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Günün anlam ve önemine uygun kelamlar edildi. Siyasi gelişmelerle ilgili kanaatlerimiz herkesin malumu. Ayaküstü konuşulacak konular değil aslına bakarsanız. Bizim orada yaptığımız şey her Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi siyasi partilerin genel başkanlarıyla medeni ölçüler içerisinde sürdürülen bir ilişkiden ibarettir."

Siyasetteki kutuplaşmaya dikkat çeken Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum, bu konu gerek sosyal medyada gerek kamuoyunda tartışılan bir konu. Bilinsin ki ben siyasi mücadelemi, ülkülerim ve inançlarım üzerine yaparım ama beşeri münasebetlerimi almış olduğum aile terbiyesi üzerinden yürütürüm."

"KOLUNA GİRDİĞİM KİŞİ BAHÇELİ OLDUĞU İÇİN BU TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

Anıtkabir'deki görüntülerin sosyal medyada kendisine yönelik bir linç ortamına dönüştürüldüğünü savunan Dervişoğlu, eleştirilerin asıl nedeninin Bahçeli olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim birinin koluna girmem değil mesele, Anıtkabir'den inerken bu zamana kadar çok kişinin koluna girdim. Koluna girdiğim kişi Devlet Bahçeli olduğu için bu tartışmalar yaşanıyor. Ona olan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyorum."

Siyasi mücadelesinden geri adım atmayacağını vurgulayan İYİ Parti lideri, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamın içinde bulunduğumuz için milletimiz adına üzülüyorum. Ben mücadelemden de vazgeçmem ama bir mücadele sürdürüyorken de karakterimden de asla ve kata taviz vermem. Beni tanıyanlar bu özelliğimle bilirler. Mücadelemizi de nasıl sürdürdük, kamuoyu da bunun şahididir."

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINI HATIRLATTI

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarına geçmişte verdiği tepkileri hatırlatarak siyasi tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını savundu.

İYİ Parti lideri, şu sözleri kullandı:

"Şimdi Sayın Devlet Bahçeli, "Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin konuşsun" dediğinde verdiğim cevabı herkes biliyor. "Cesetlerimizi çiğnemeden onu Meclis'e getiremezsiniz" diyen benim. Ve arkamda duran da TBMM'deki parti grubudur. Komisyona katılmayan da benim. Bir tek bizim partimiz."

Dervişoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İmralı'ya gidilsin denildiğinde de ki bunu diyen de Sayın Bahçeli'dir. "Devletle teröristi eşitleyemezsiniz" diye görüşünü beyan eden kişiyim. Ayrıca "Ona statü verilsin" denildiğinde de "Kamu haklarından mahrum edilmiş birine devlet katında ona rol biçemezsiniz" diye feryat eden de benim. Bütün bu olup bitenlere tek başına biz karşı durduk."

"SÖYLEYECEK LAFI OLAN GİTSİN BAHÇELİ'YE SÖYLESİN"

Kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Dervişoğlu, Bahçeli'nin siyasi açıklamalarına karşı çıkamayanların Anıtkabir'deki görüntüler üzerinden kendisini hedef aldığını ileri sürdü.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı eleştiri yapamayanlar, onun söylediklerine karşı medeni cesaret gösteremeyip cevap veremeyenler, şimdi Sayın Devlet Bahçeli'ye duyulan nefretten benim üzerimden yararlanmaya çalışıyorlar."

Aynı durumun yeniden yaşanması halinde davranışının değişmeyeceğini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü sahne bugün de yaşansa davranışım asla değişmeyecek. Herkes bunu bilsin. Devlet Bahçeli'nin durduğu konumundan bana fatura kesmek isteyen varsa şayet ona da rastlıyorum. Siyasi partilerin trolleri var, Devlet Bahçeli orada. Söyleyecek lafı olan gitsin ona söylesin."

ERHAN USTA'NIN "KABUL ETMİYORUM" PAYLAŞIMINA YANIT

Dervişoğlu, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Kabul etmiyorum" paylaşımına da yanıt verdi.

Usta'yı aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirten Dervişoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Ben tweeti attıktan sonra kendisini aradım. Telefonu kapalıydı. Henüz bana da bir dönüş yok. Diler ve umarım ki burada anlattıklarımı dinler. Kendi söylediklerini kendi tevil edebilecek bir yol haritası tanzim eder"

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com