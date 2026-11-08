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SOLOTÜRK, 10 Kasım öncesi Anıtkabir saygı uçuşu için Ankara'da prova yaptı

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SOLOTÜRK, 10 Kasım öncesi Anıtkabir saygı uçuşu için Ankara'da prova yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde yapacağı saygı uçuşu öncesi Ankara'da çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşu kentte birçok noktadan ilgiyle takip edildi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştireceği saygı uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK, 10 Kasım'da öncesi bugün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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