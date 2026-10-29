GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na fidan dikilmesi ve Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki kültürel programa katılacak, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle konuk devlet başkanları ve heyetlerinin katılımlarıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/16.30/18.30)

Kaynak: AA