Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurundaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve askerlerin de katıldığı törende, Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan derin özlem bir kez daha hissedildi.
- Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi.
- Törene Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve askerler katıldı.
- Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti.
Türkiye'nin kalbi, 10 Kasım'da bir kez daha Anıtkabir'de attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen ona duyulan sevgi, saygı ve minnet ilk günkü gibi yaşatıldı. Atatürk'ün ebedi istirahatgahında düzenlenen devlet törenine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve askerler de katıldı.
ASKERLER 88 YIL SONRA YİNE ATA'NIN HUZURUNDA
Bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Cumhuriyet'i kuran Atatürk, silah arkadaşlarının bugünkü temsilcileri tarafından da saygıyla anıldı. Anıtkabir'deki törende askeri heyetin katılımı, Ulu Önder'in ardında bıraktığı büyük mirası bir kez daha hatırlattı.
88 YIL GEÇTİ, ÖZLEMİ HİÇ DİNMEDİ
10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluğu, aradan geçen 88 yıla rağmen Türk milletinin yüreğinde hissedilmeye devam ediyor. Anıtkabir'deki tören de Atatürk'e duyulan bağlılığın, minnetin ve hiç eksilmeyen özlemin anlamlı bir ifadesi oldu.