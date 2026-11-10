Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Türkiye'nin kalbi, 10 Kasım'da bir kez daha Anıtkabir'de attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen ona duyulan sevgi, saygı ve minnet ilk günkü gibi yaşatıldı. Atatürk'ün ebedi istirahatgahında düzenlenen devlet törenine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve askerler de katıldı.

ASKERLER 88 YIL SONRA YİNE ATA'NIN HUZURUNDA

Bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Cumhuriyet'i kuran Atatürk, silah arkadaşlarının bugünkü temsilcileri tarafından da saygıyla anıldı. Anıtkabir'deki törende askeri heyetin katılımı, Ulu Önder'in ardında bıraktığı büyük mirası bir kez daha hatırlattı.

88 YIL GEÇTİ, ÖZLEMİ HİÇ DİNMEDİ

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluğu, aradan geçen 88 yıla rağmen Türk milletinin yüreğinde hissedilmeye devam ediyor. Anıtkabir'deki tören de Atatürk'e duyulan bağlılığın, minnetin ve hiç eksilmeyen özlemin anlamlı bir ifadesi oldu.

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Kaynak: AA