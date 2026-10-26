Anıtkabir'de mimari proje yarışması sergisi Nutuk Yılı kapsamında açıldı

Anıtkabir Komutanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Anıtkabir Mimari Proje Yarışması Sergisi" açıldı.

Anıtkabir Sergi Salonu'ndaki açılışa, Anıtkabir Komutanı Albay Halil Doğanyiğit, Anıtkabir Müze Komutanı Albay Kasım Mehmet Teke, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, ATAM Başkan Yardımcısı Arzu Güvenç Saygın, ATAM Kütüphane Müdürü Dr. Halit Aytuğ Tokur katıldı.

Kılınç, sergi açılışında yaptığı konuşmada, ATAM'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927'de okuduğu Nutuk'un 100. yılına giden süreçte, 20 Ekim 2026 ile 20 Ekim 2027 tarihlerini "Nutuk Yılı" ilan ederek çeşitli akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlere başlandığını belirtti.

Bu kapsamda, 19 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Nutuk Külliyatı Projesi Tanıtım Özel Programı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılınç, "Nutuk'un tarihi ve fikri mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje, eserin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına ve okuyucularla buluşturulmasına katkı sunuyor." dedi.

Proje kapsamındaki çevirilerin, matbu olarak yayımlandığını dile getiren Kılınç, bu çalışmaların "nutuk.gov.tr" adresinden de çevrim içi olarak kamuoyuna sunulduğu bilgisini verdi.

"Bu sergimiz 'Nutuk Yılı' kapsamında gerçekleştirilmekte"

Projede sesli kitap, işaret dili, Nutuk'un orijinal metin ve çevirilerine bahse konu adresten ulaşılabildiğini belirten Kılınç, "Bu sergimiz de 'Nutuk Yılı' kapsamında gerçekleştirilmektedir. ATAM Özel Arşivi'nde yer alan Anıtkabir Mimari Projesi Koleksiyonunda 13 mimari projeye ait fotoğraflar, teknik çizimler ve krokiler yer almaktadır. Sergi koleksiyonumuzda projelere ait 82 görsel 31 çerçeveli tablo ile sunulmuştur. Koleksiyonda 49 teknik çizim ve 33 kroki yer almaktadır. Bu proje görselinden 31 adedi ilk defa gün yüzüne çıkmış ve akademik hafızaya kazandırılmıştır." diye konuştu.

Sergide çok değerli görsellerin yer aldığını söyleyen ATAM Başkanı Kılınç, şunları kaydetti:

"Türk Milleti kurtarıcı ve modern devletin kurucu liderinin kaybının yasını tutarken devlet kademeleri O'nun tarihsel mirasına ve ölümsüz kişiliğine yaraşır bir Anıtmezar inşa edilmesi amacıyla kapsamlı bir planlama başlatmıştır. II. Dünya Savaşı'nın yarattığı ağır tahribatlara ve zaman kısıtına rağmen uluslararası ölçekte yürütülen Anıtkabir Mimari Proje Yarışması, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal kapasitesini gözler önüne sermiştir. Yarışma neticesinde ortaya çıkan zengin mimari külliyat, yalnızca Anıtkabir'in inşa sürecini belgelemekle kalmamıştır. Proje yarışması aynı zamanda II. Dünya Savaş dönemi uluslararası mimarlık disiplininin ve ulusal anıt anlayışlarının Türkiye odağındaki kesişimini somutlaştırarak erken Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihine kıymetli bir kaynak teşkil etmiştir."

Kaynak: AA