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19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ankara Valisi Canbolat Anıtkabir'de çelenk sundu

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19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ankara Valisi Canbolat Anıtkabir'de çelenk sundu
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla il yöneticileri ve muhtarlarla Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Canbolat, törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı; Valilik de muhtarların gününü kutladı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla beraberindeki il yöneticileri ve muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Vali Canbolat, törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bağın yereldeki temsilcileri muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" denildi.

Kaynak: ANKA
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