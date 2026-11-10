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Anıtkabir, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

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Anıtkabir, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
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Anıtkabir, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Türkiye ve yurt dışından gelen vatandaşlar mozoleye karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu; Anıtkabir 22.00'ye kadar açık.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 88'inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Ankara'ya gelenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğleye doğru daha da arttı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Vatandaşlar ardından saygı duruşunda bulunup dua etti. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle takip eden vatandaşlar, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip müze bölümünü de gezdi. Vatandaşlar, Anıtkabir merdivenlerinde karanfillerden oluşturulan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk'ün saygı ve özlemle anıldığı Anıtkabir, bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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