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Doğa Koleji Anıtkabir'de çelenk sundu, Selim Genç özel defteri imzaladı

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Doğa Koleji öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, Cumhuriyet'in 103. yılı ve Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet mozoleye çelenk sunup saygı duruşunda bulundu; Selim Genç de Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Doğa Kolejinin Türkiye'nin farklı illerindeki kampüslerinden öğrenci, öğretmen ve yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaşan Doğa Koleji heyeti, mozoleye çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Eğitimde çeyrek asırlık birikime sahip Doğa Koleji, Atatürk'ün ilke ve ideallerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflerken, gerçekleştirdiği etkinlikle Cumhuriyet değerlerine ve çağdaş eğitim anlayışına bağlılığına dikkati çekti.

Törenin ardından Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA
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