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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, 2. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deydi

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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, 2. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deydi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümünde parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı; partinin paylaşımında Atatürk'e saygı ve Cumhuriyet'e bağlılık vurgulandı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü kapsamında parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyor; bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ve milli iradeyi gelecek nesillere taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Milletimize hizmet şiarıyla nice yıllara…" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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