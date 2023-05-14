Altıeylül Haberleri - Altıeylül Haber - Haberler

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Haberler ›› Yerel Haberler ›› Balıkesir ›› Altıeylül Haberleri
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Altıeylül Haberleri

Altıeylül haber, Altıeylül son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Balıkesir'de oy sayım işlemleri başladı

Balıkesir'de oy sayım işlemleri başladı

Altıeylül - 14.05.2023
Belediye Başkanları sandık başına gitti

Belediye Başkanları sandık başına gitti

Altıeylül - 14.05.2023
AK Parti ve CHP Genel Başkan Yardımcıları oylarını Balıkesir'de kullandı

AK Parti ve CHP Genel Başkan Yardımcıları oylarını Balıkesir'de kullandı

Altıeylül - 14.05.2023
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı

Altıeylül - 14.05.2023
AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı

AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı

Altıeylül - 14.05.2023
Balıkesir'de sandığa ilk gidenler yaşlılar oldu

Balıkesir'de sandığa ilk gidenler yaşlılar oldu

Altıeylül - 14.05.2023
Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı

Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı

Altıeylül - 14.05.2023
Balıkesir Büyükşehir, deforme olan caddeleri yeniliyor

Balıkesir Büyükşehir, deforme olan caddeleri yeniliyor

Altıeylül - 12.05.2023
Balıkesir'de polis 40 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 40 aranan şahsı yakaladı

Altıeylül - 12.05.2023
AK Parti'den Balıkesir'de sevgi yürüyüşü

AK Parti'den Balıkesir'de sevgi yürüyüşü

Altıeylül - 11.05.2023
AK Parti'den Balıkesir'de sevgi yürüyüşü

AK Parti'den Balıkesir'de sevgi yürüyüşü

Altıeylül - 11.05.2023
Gündoğan'da AK Parti coşkusu

Gündoğan'da AK Parti coşkusu

Altıeylül - 10.05.2023
Balıkesir'de polisten 195 şahsa operasyon

Balıkesir'de polisten 195 şahsa operasyon

Altıeylül - 08.05.2023
Başkan Yılmaz, Esnafın kahvaltısına konuk oldu

Başkan Yılmaz, Esnafın kahvaltısına konuk oldu

Altıeylül - 08.05.2023
Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı

Altıeylül - 05.05.2023
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Altıeylül - 04.05.2023
Deprem Bölgesinden dönen gönüllü kahramanlar unutulmadı

Deprem Bölgesinden dönen gönüllü kahramanlar unutulmadı

Altıeylül - 04.05.2023
Balıkesirli amatör spor kulüplerine büyük maddi destek

Balıkesirli amatör spor kulüplerine büyük maddi destek

Altıeylül - 04.05.2023
Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu

Altıeylül - 02.05.2023
Balıkesir'de jandarmadan 48 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan 48 şahsa uyuşturucu operasyonu

Altıeylül - 02.05.2023
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Altıeylül - 02.05.2023
Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı

Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı

Altıeylül - 01.05.2023
Balıkesir'de 22 aranan şahıstan 10'u tutuklandı

Balıkesir'de 22 aranan şahıstan 10'u tutuklandı

Altıeylül - 28.04.2023
Balıkesir'de 116 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 116 şahsa 'Huzur' operasyonu

Altıeylül - 26.04.2023
Bomboş kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bomboş kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerasına yansıdı

Altıeylül - 24.04.2023
Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı

Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı

Altıeylül - 24.04.2023
Balıkesir Zağnospaşa'da bayramlaştı

Balıkesir Zağnospaşa'da bayramlaştı

Altıeylül - 21.04.2023
Balıkesir, Zağnospaşa'da bayramlaştı

Balıkesir, Zağnospaşa'da bayramlaştı

Altıeylül - 21.04.2023
Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Altıeylül - 21.04.2023
Balıkesir'de bayram öncesi 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de bayram öncesi 'Huzur' operasyonu

Altıeylül - 20.04.2023
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Altıeylül - 20.04.2023
AK Parti'li Hamza Dağ, Balıkesir'de muhtarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması

AK Parti'li Hamza Dağ, Balıkesir'de muhtarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması

Altıeylül - 18.04.2023
AK Parti'li Belgin Uygur, Balıkesir'de cami açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti'li Belgin Uygur, Balıkesir'de cami açılışında konuştu Açıklaması

Altıeylül - 17.04.2023
Balıkesir'de polis ve jandarmadan operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarmadan operasyon

Altıeylül - 17.04.2023
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Altıeylül - 16.04.2023
İlter Kuş'un anne acısı

İlter Kuş'un anne acısı

Altıeylül - 13.04.2023
Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Altıeylül - 12.04.2023
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Altıeylül - 07.04.2023
Sındırgı'da çıkan yangında dört ev kullanılamaz hale geldi

Sındırgı'da çıkan yangında dört ev kullanılamaz hale geldi

Altıeylül - 07.04.2023
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Altıeylül - 24.03.2023
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Altıeylül - 19.03.2023
Balıkesir'de beklenen yağmur başladı

Balıkesir'de beklenen yağmur başladı

Altıeylül - 11.03.2023
Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Altıeylül - 09.03.2023
Balıkesir'de polis 50 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 50 aranan şahsı yakaladı

Altıeylül - 09.03.2023
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı

Altıeylül - 09.03.2023
AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart AFAD son depremler listesi!

AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart AFAD son depremler listesi!

Altıeylül - 05.03.2023
JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon

JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon

Altıeylül - 28.02.2023
Balıkesir'de hırsızlık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de hırsızlık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Altıeylül - 28.02.2023
Balıkesir'de 140 aranan kişi yakalandı

Balıkesir'de 140 aranan kişi yakalandı

Altıeylül - 28.02.2023
Atıeylül, afetzedelerin yanında

Atıeylül, afetzedelerin yanında

Altıeylül - 17.02.2023

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