Balıkesir Altıeylül'de orman yangını

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında müdahalesini sürdürdüğü yangına karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül İlçesi kırsal Bereketli Mahallesi arazide başlayan ve kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ile mücadele sürüyor.

Geniş bir arazide yoğun duman altında devam eden yangını söndürmek amacıyla helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı