Balıkesir'de kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinin kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin caraskal sistemiyle kuyuya inmesi sonucu kurtarıldı. Kedi kurtulduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Balıkesir'de iş yerinin kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi kuyuya düşen yavru kediyi çıkarmayı başaramayınca 112 Acil'i aradı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri caraskal sistemiyle kuyuya inerek kediyi kurtardı. Kuyudan çıkan kedi hızla koşarak olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı