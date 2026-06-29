Balıkesir'de ot yangını korkuttu
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ot yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Olay Bugün merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesinde meydana geldi. Ot yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri 2 araç ve 5 personel ile ot yangınına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine vardığında; yol kenarında bulunan arazinin yoğun dumanlı ve alevli bir şekilde yandığı görüldü.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası yangın ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı