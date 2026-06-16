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Balıkesir'deki arazi yangını söndürüldü

Balıkesir'deki arazi yangını söndürüldü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının anız yakma nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Altıeylül'e bağlı Pamukçu kırsal mahallesi yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızlı şekilde büyüyen arazi yangını karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. Orman ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile söndürülen yangının bir vatandaşın anız yakması sonucu çıktığı iddia edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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