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Altıeylül'de Kayıp Şahıs Aranıyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Bahçedere Mahallesi'ndeki evinden dün saat 20.15 sıralarında ayrılan C.D'ye ulaşamayan ailesi, gece saatlerinde yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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