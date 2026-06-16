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Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Pamukçu Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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