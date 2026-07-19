Balıkesir'de arazi yangınına Orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğe ve Balıkesir itfaiyesi karadan ve havadan müdahale etti.

Altıeylül İlçesi Küçükbostancı Mahallesi bölgesinde Altıeylül sokak hayvanları barınağı bölgesine yakın bir alanda çıkan arazi-orman yangını rüzgar etkisi ile yayılım gösterdi.

Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü 11, 3 su ikmal aracı, 1 helikopter, 4 uçak, 2 dozer ve 100 orman işçisi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 7 itfaiye aracı, 1 adet 35 tonluk su ikmal tırı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 1 arazöz, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri ile yangına müdahale ettiler.

Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesindeki orman dışı alan yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü kara ve hava ekiplerinin, etkin destekleri neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı