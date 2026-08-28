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Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesiyle toplam 60 personel müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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