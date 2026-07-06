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Altıeylül orman yangını kontrol altına alındı

Altıeylül orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kırsal Bereketli Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında zirai ve ormanlık alanlar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Altıeylül ilçesi kırsal Bereketli Mahallesi'nde dün orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarında dün başlayan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında zirai ve ormanlık alanlar küle döndü. Yangın boyunca itfaiye ve orman teşkilatı bölgede yoğun çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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